Carnaval étudiant de Caen : des milliers d'étudiants défilent dans le centre-ville

Une vague colorée, joyeuse et musicale déferle ce jeudi après-midi dans les rues du centre-ville de Caen. Des milliers de jeunes déguisés participent à la 24ème édition du carnaval étudiant devenu le plus grand d'Europe. Le cortège composé de 8 chars réalisés par les étudiants s'est élancé un peu après 14h30 de l'esplanade de la paix devant l'université pour rejoindre le parc des expositions de Caen où les étudiants boucleront cette journée de fête en musique et en dansant.

Les chars mènent la danse

Les prermiers chars du carnaval étudiant de Caen 2024 s'élancent vers le centre-ville © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Des super-héros, des majorettes et toute une série d'animaux composent le cortège

Spiderman a la cote dans les déguisements du carnaval 2024 © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Les animaux de la ferme ne sont pas oubliés des carnavaliers © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Les incontournables vaches normandes ! © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

L'équipe Luigi cherche celle de Mario ! © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Il y a aussi les déguisements faits maison © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

800 personnes mobilisées pour assurer la sécurité du carnaval

Pour encadrer la ferveur étudiante plus de 800 personnels de la police nationale et municipale, de la gendarmerie, des agents de sécurité privée, des pompiers et plusieurs associations de la sécurité civile sont mobilisées. Trois postes de secours seront répartis sur le parcours et un poste médical avancé installé dans le hall 3 du parc expo.

Un site qui fermera ses portes à la fin des concerts ce jeudi soir à 23h.