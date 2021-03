Carnaval non déclaré à Marseille : "C'est inacceptable", réagit l'adjoint à la sécurité de la Ville

Au lendemain du carnaval non déclaré à Marseille qui a rassemblé plus de 6.500 personnes, la plupart non masquées, la municipalité réagit après avoir gardé silence. Sur France Bleu Provence, l'adjoint à la sécurité Yannick Ohanessian estime que ce rassemblement est "inacceptable et irresponsable".

C'est la première réaction de la majorité municipale dans les médias après le carnaval non déclaré à Marseille : celle de l'adjoint à la sécurité Yannick Ohanessian sur France Bleu Provence ce lundi matin. Toute la journée de dimanche, les élus du Printemps Marseillais ont gardé le silence et refusé de réagir après le rassemblement de milliers de personnes dans les rues de Marseille malgré l'épidémie. Sur France Bleu Provence Yannick Ohanessian revient sur cet événement : "On nous demande des efforts collectifs depuis un an pour faire face à cette pandémie, ça passe forcément par de la responsabilité individuelle. On ne peut pas d'un côté ouvrir trois centres de vaccination, mobiliser les marins-pompiers et faire tout à coup face à cette manifestation qui était non autorisée avec des personnes qui ne respectent ni gestes barrière, ni port du masque et ça c'est inacceptable."

"Nous étions bien au fait de ce qui se passait"-Yannick Ohanessian, adjoint en charge de la Sécurité et de la Tranquilité Publique

Sur le silence de la municipalité après les événements, Yannick Ohanessian assure que les services de la ville étaient en contact "permanent" avec la préfète de Police : "nous avions déployé des compagnies de CRS et moi-même des équipages de la police municipale. Certains auraient voulu qu'il puisse y avoir un quelconque tweet de la majorité j'en sais rien. Ce qui est certain c'est que nous étions bien au fait de ce qui se passait". Il affirme également que des moyens ont été mis en place pour anticiper les éventuels débordements mais la problématique, dit-il, c'est que la "manifestation était non autorisée". Neuf personnes ont été interpellées après les dégradations commises dans différents lieux de la ville.