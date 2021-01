Carnet noir à Pau : Marcel du Berry est décédé

Marcel et Jacqueline au nouveau Berry

Marcel "du Berry" est décédé. Il avait 84 ans. Peu de gens savent que Marcel s'appelait Casabon, et qu'il est originaire de Rébénacq. Marcel a servi au Berry pendant 43 ans. Il incarnait, avec la patronne Jacqueline Ticolat, la brasserie paloise emblématique de la ville de Pau.

Marcel était un garçon de café. Après le régiment, il a fait les saisons dans les stations de ski environnantes avant de se fixer au Berry, qui n'était à l'époque qu'un café. On est en 1964. Marcel est embauché par le père de Jacqueline Ticolat. Quatre ans après, la fille a repris les rênes de l'établissement et elle transforme le café en brasserie. Le serveur et la patronne vont devenir un couple au fil des ans.

En 2007 le couple a pris sa retraite et la brasserie a été vendue à François Tillos. En 2014, le restaurant a déménagé place Clémenceau.