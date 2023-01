Carnet rose : Louise et Gabriel, les prénoms préférés pour les bébés toulousains en 2022

L’état civil de la Mairie de Toulouse a enregistré, pour 2022, 12.657 naissances. Une légère tendance à la baisse sur les deux années dites Covid. Ils étaient 13.099 en 2021, 13.047 en 2020 et 13.227 en 2019. Cette année, 6496 sont des garçons et 6161 des filles. La parité est quasiment respectée.

La tendance des prénoms bouge peu

Pour les filles de 2022, elles s'appellent Louise, Alba, Emma, Juliette ou Ambre, elles sont suivies de Lina, Anna, Agathe, Giulia et Jade. Les garçons ont opté pour Gabriel, Louis, Léo, Noah et Adam qui sont suivis de Lucas, Maël, Arthur, Raphaël et Jules. La tendance des prénoms n'a guère changé depuis 2021 : Louise était déjà la grande gagnante et Louis et Gabriel ont inversé leurs places.

La ville de Toulouse en profite pour rappeler que la déclaration de naissance est obligatoire auprès du service état civil de la mairie du lieu de naissance dans les cinq jours suivant la naissance d'un enfant. À Toulouse, cette déclaration se fait uniquement sur rendez-vous, du lundi au samedi, pour limiter le temps d'attente.