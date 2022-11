Caroline, 21 ans et pompier volontaire en Dordogne : "tout me plaît chez les pompiers"

je me rappelle d'un jour où il y a eu un incendie juste en face de chez moi

je les ai vus et je suis restée à la fenêtre super longtemps j'étais toute petite c'était tard dans la nuit et j'avais pas le droit d'être a la fenêtre je regardais ouah cest trop beau les flammes les pompiers comment ils font cest trop stylé j'ai dit c'est ca ue je veux faire en fait

cetait un accident de la route il était 7h du matin je travaillais a <çh et demi le bin a sonné j'ai saute de mon lit j'ai dit cest quoi ca je savais plus ou jetai j'ai dit ca y et cest ma premier intervention je pars ca y est je suis pompier

on sait forcément à quoi on 'engage on sait que ya des jours ou on va etre exténué parce qu'on enchaine une journ&e de travail et la nuit on est de garde et ca fait que sonner donc au finale on dort pas de la nuit pas de la journée mais cest ca qui est cool au final tout me plait chez les pompiers je me dis je vais aider qqn cest juste magnifique