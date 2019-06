Caroline Janvier, députée LREM du Loiret, signe la proposition de loi pour "une légalisation contrôlée du cannabis"

Orléans, France

La députée LREM du Loiret Caroline Janvier fait partie des vingt-deux députés issus de quatre groupes parlementaires à signer, ce jeudi, une proposition de loi pour une "légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation" du cannabis. "Il faut un vrai débat sur la question. On est le pays le plus répressif avec le plus de consommateurs, tous les chiffres le montrent. Par exemple, dix-sept millions de Français ont déjà fumé une fois du cannabis".

Voir comment l'état peut reprendre le contrôle" (Caroline Janvier)

La députée de la majorité poursuit : "du coup, les pratiques et les substances consommées ne sont pas encadrées, des activités criminelles prolifèrent (trafics), il faut réguler tout ça.". Mais pour Caroline Janvier, "il n'est _pas question de dire que le cannabis ne présente pas de danger_, mais au contraire de voir comment l'état peut reprendre le contrôle et prélever des taxes sur la vente de cannabis pour mener une politique de santé publique". Caroline Janvier, qui se dit favorable à cette légalisation contrôlée du cannabis, y compris à usage récréatif, précise : "attention, je ne défends pas cette pratique qui est dangereuse, je ne suis pas là pour promouvoir le cannabis, mais autoriser peut permettre de mieux contrôler".

Dans la proposition de loi co-signée par la députée LREM du Loiret, il est écrit que "la constitution d'un monopole pour la production et la vente du cannabis par la création d'une société nationale, la SECA (Société d'exploitation du Cannabis), permettra de réguler la production et la vente tout en contrôlant la consommation", et il est précisé que la vente de cannabis serait interdite aux mineurs et confiée à des débitants, avec une quantité limitée autorisée à la vente (fixée par un décret du Conseil d'état). L'usage serait interdit dans les lieux publics. Et "la production, la fabrication, la détention, l’offre, l’acquisition, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation de cannabis ou de produits du cannabis en dehors du contrôle du monopole" seraient punies de deux ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, selon cette proposition de loi. Contactée par France Bleu Orléans Caroline Janvier estime que cette proposition de loi a peu de chances d'être adoptée, mais a le mérite de relancer le débat, à l'instar d'une tribune signée par plus de 70 personnalités cette semaine dans L'Obs.

Le gouvernement ouvert à une réflexion sur le sujet

Le Premier ministre Edouard Philippe avait semblé faire une ouverture en ce sens en jugeant, en avril dernier, "absurde" de s'interdire d'étudier les possibilités à ce sujet. La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye juge, elle, qu'il peut y avoir des «réflexions» sur un usage médicinal. Mais le gouvernement exclut toute légalisation du cannabis à usage récératif.