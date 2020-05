Carpentras : la première manif de soutien à l'hôpital d'après le déconfinement

Cette manifestation, la première à Carpentras après le déconfinement n'a pas rassemblé une grande foule mais les syndicalistes voulaient montrer que malgré les mesures sanitaires qui interdisent les rassemblements de plus de 10 personnes, il est quand même possible de manifester.

Par petits groupes et masqués

Les manifestants ont fait acte de présence en bordure du rond-point qui est situé devant le pôle santé. Pour eux il n'est pas question qu'après avoir été portés aux nues les soignants se retrouvent à nouveau confrontés à une rigueur budgétaire qui provoque la diminution des moyens que les personnels hospitaliers dénoncent depuis des mois.

Sous surveillance

Cette petite manifestation, pacifique et citoyenne selon ses organisateurs, a fait l'objet de l'attention de la police nationale. Deux équipages sont venus vérifier que les groupes ne comptaient pas plus de 10 personnes et que le port du masque - pourtant passible de garde à vue il y a deux mois - était bien respecté. Et tout s'est bien terminé.