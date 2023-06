Carquefou : faute de remplaçant, ce médecin généraliste obligé de fermer définitivement son cabinet

L'histoire a un mauvais goût de déjà-vu. Les médecins généralistes partant à la retraite sans avoir trouvé de remplaçants se multiplient. C'est le cas du docteur Fabrice Ryaud, médecin généraliste à Carquefou depuis 36 ans, également médecin du FC Nantes jusqu'en 2018 et des Bleus. Le généraliste part à la retraite ce jeudi 28 juin au soir et ferme derrière lui définitivement son cabinet, faute de relève. Son associée, elle, s'installe dans un nouveau cabinet.

Deux ans de recherche, en vain

Pourtant, le médecin recherche activement un successeur depuis deux ans. "Je suis passé par les canaux traditionnels, les nombreuses plateformes de recherche de médecins", raconte Fabrice Ryaud. Ses enfants ont même relayé l'annonce dans toute la France, sur les réseaux sociaux. "Ce n'est pas comme si j'avais seulement accroché une affiche sur la porte du cabinet", soupire le généraliste. "J'en ai aussi parlé aux jeunes qui venaient me remplacer. Toutes les conditions étaient réunies : périphérie d'une grande ville, une patientèle établie, un secrétariat physique, un bus qui s'arrête devant le cabinet". Pourtant, aucun candidat ne s'est présenté.

"La jeune génération ne veut plus travailler de 8h à 20h-21h comme on a pu le faire. Ils ne veulent plus s'occuper du fonctionnement du cabinet, tout le côté administratif. Ils ne veulent plus non plus se retrouver tous seuls en première ligne, face à des centaines de patients qui demandent de plus en plus", explique Fabrice Ryaud. Des jeunes qui se tournent plutôt vers le salariat ou le remplacement ponctuel. Résultat : il est obligé de fermer son cabinet, faute de remplaçant.

"Un crève-cœur"

"Je devais partir en retraite il y a plus de 10 mois, mais j'ai continué, car je ne trouvais personne. Mais mes enfants m'ont dit : 'Papa, si tu raisonnes comme ça, à 90 ans, tu y es encore'. C'est un crève-cœur de laisser cette aventure de 36 ans, ce cabinet que j'ai créé." De laisser aussi ses patients de toujours, comme ce couple de Carquefou, suivi avec leurs trois enfants par le docteur depuis 35 ans. "Nous avons tissé une complicité avec lui, c'était bien plus qu'un médecin pour nous", raconte le père de famille. Sa femme, les larmes aux yeux, ajoute : "On est sortis du cabinet avec une clé USB et notre dossier médical dessus, c'est quand même grave."

Sur la quinzaine de médecins généralistes à Carquefou, aucun n'a accepté de les prendre. "Ils nous disent tous tout de suite qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients. Ils nous disent même de ne plus chercher sur Carquefou. Personnellement, j'ai baissé les bras. S'il nous arrive quelque chose, malheureusement, on fera le 15", souffle-t-elle.

Ils sont plus de 2.000 patients du docteur Ryaud dans ce cas à Carquefou. "Ce n'est que le début d'un phénomène", pour le médecin. "Il va y avoir un vrai problème de suivi médical des gens au quotidien. Le métier a perdu toute son attractivité, et on nous répond en diminuant les moyens. Il va falloir donner rapidement des perspectives plus attrayantes."