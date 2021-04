Carrefour Châteauroux : une heure silencieuse pour mieux accueillir les hypersensibles

Pour la troisième fois, ce lundi à 14 heures, à l'hypermarché Carrefour de Châteauroux, la lumière a baissé en intensité, la sono a été coupée, les annonces micro se sont tues, comme les appareils de nettoyage. L'enseigne appelle ça "l'heure silencieuse", un concept lancé en fin d'année dernière par l'un de ses concurrents, Super U. L'idée étant d'offrir aux personnes hypersensibles, aux autistes notamment, un environnement plus apaisant pour faire ses courses.

Thomas Jost, responsable des ressources humaines © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une initiative saluée par les clients

"C'est une organisation et des habitudes à changer, explique Thomas Jost, responsable des ressources humaines du magasin. Trouver comment remplacer une annonce micro par exemple, pour faire vraiment le moins de bruit possible". Dans les rayons, le changement n'est pas si flagrant pour tous les clients. Gérard n'avait rien remarqué, mais lorsqu'on lui signale l'arrêt de la musique, il approuve : "La musique qu'on entend dans les supermarchés est toujours trop forte, c'est inutile, ça énerve. Si on peut s'en passer, tant mieux".

Des résultats à évaluer

L'initiative est aussi saluée par Max Lefrère, directeur de la Maison des oiseaux, maison d'accueil spécialisée à La Châtre : "Quand on a un autisme, on est forcément agressé par les lumières, les bruits ambiants. Permettre de faire des courses dans des conditions plus apaisées, c'est une très bonne idée, à dupliquer !" Avant cela, Max Lefrère suggère d'évaluer le succès de l'opération auprès des premiers concernés, pour savoir si elle leur est vraiment utile. Lundi, de 14 heures à 15 heures, ce n'est pas forcément le moment de la semaine où il est le plus facile de se libérer.