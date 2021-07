Carresse-Cassaber : les opposants au projet de gravière ne veulent rien lâcher

Les opposants à la gravière à Carresse-Cassaber ne lâchent rien ! Même si le chantier est lancé et bénéficie du feu vert de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, ils continuent de se dresser contre ce projet mené par le groupe Daniel-Dragages du Pont de Lescar pour exploiter les bords du Gave d'Oloron. Ils étaient une petite poignée à s'être réunis sous la pluie ce mercredi 7 juillet devant la Préfecture pour réclamer la mise à l'arrêt du chantier.

Dans les faits, les autorités ont donné par arrêté l'autorisation d'exploiter la gravière depuis 2016. Autorisation attaquée en justice à plusieurs reprises par des collectifs de riverains et des associations écologistes, notamment la SEPANSO 64 (Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest). Cette fois-ci, les opposants étaient mobilisés suite à un arrêté paru en janvier 2021, qui autorise le groupe à démarrer le chantier à condition qu'il ait les autorisations des propriétaires et exploitants des terrains et voiries mobilisées et utilisées pour la gravière.

Selon les opposants, toutes les autorisations n'ont pas été délivrées, et le groupe Daniel-DPL se retrouverait donc dans l'illégalité. Ils sont donc restés postés devant la préfecture pour demander une audience. Ils seront reçus à la sous-préfecture, à Oloron-Sainte-Marie, le vendredi 9 juillet à 10h30.

De son côté, le groupe Daniel-DPL réaffirme son bon droit d'extraire des matériaux sur Carresse-Cassaber, comme autorisé depuis 2016. Il explique respecter les règles et contrôles stricts auxquels le soumettent les autorités de l'Etat. Attaqué surtout sur son utilisation des routes pour faire rouler les camions jusqu'à la gravière, le groupe se défend : "Nous pouvons circuler librement sur les chemins ouverts au public depuis plus de 30 ans" explique-t-il dans un communiqué, en ajoutant qu' "en application de l’arrêté préfectoral, nous nous devons d’entretenir les chemins sur lesquels nous circulons".