CARTE - 111 plages autorisées à rouvrir dans les Côtes d'Armor

La Préfecture des Côtes-d'Armor a autorisé ce mercredi soir la réouverture de 111 plages situées dans 27 de ces communes. Une décision prise par un arrêté préfectoral valable dès ce mercredi soir.

La liste des plages et des communes concernées

Cependant, la Préfecture ne précise pas quelles activités y sont autorisées et interdites entre baignade, bronzage, balade, ou activités sportives. Le communiqué de la Préfecture préconise de se rapprocher des communes concernées pour "se renseigner pour connaître les modalités de fréquentation des plages, les activités qui y sont autorisées et, le cas échéant, les horaires de fréquentation". Toutefois, cette réouverture se fera dans "le respect des distances physiques, des gestes barrières et de l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes".

Ces 111 plages pourraient êtres rejointes par d'autres dans les prochains jours puisque la Préfecture ajoute que "d’autres demandes sont à l’étude."