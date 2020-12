CARTE - 44 lieux de collecte pour déposer votre sapin à Bordeaux

Les cadeaux déjà déballés, il est peut-être l'heure de ranger le sapin. Pour éviter l'encombrement des trottoirs, la mairie de Bordeaux met en place, à partir de ce lundi 28 décembre et jusqu'au 31 janvier, 44 points de collecte dans toute la ville.

Ces sites sont délimités par des barrières, précise la mairie, et sont destinés aux sapins naturels (et pas artificiels) et sans décoration. Il est aussi possible de porter les sapins usagés dans les déchetteries de Bordeaux Métropole. Des lieux de collecte qui permettent d'éviter de le laisser sur le trottoir, ce qui est passible d'une amende de deuxième catégorie pouvant aller jusqu'à 150 €, rappelle la mairie.