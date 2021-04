CARTE - Alsace - calculez la zone de 10 km autour de chez vous

De nouvelles mesures de restrictions des déplacements ont été annoncées par Emmanuel Macron ce mercredi 31 mars pour freiner l'épidémie de coronavirus. En Alsace, comme dans le reste de la France, à partir du samedi 3 avril à 19h, de nouvelles règles de déplacements entrent en vigueur. Dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, il sera possible de sortir sans attestation dans un rayon de 10 km et sans limite de temps en journée. Il suffira de présenter un simple justificatif de domicile ou une pièce d'identité comme c'est le cas dans les 19 départements qui appliquent déjà cette mesure de restriction supplémentaire au couvre-feu à 19h.

10 km sans attestation en journée

Il sera possible de se déplacer dans un rayon de 10 kilomètres autour de son domicile, sans limitation de durée, entre 7h et 19h, sans attestation. Un justificatif de domicile ou une pièce d'identité suffira. Au-delà de cette zone de 10 kilomètres, il faudra justifier d'un motif impérieux.

Pendant le couvre-feu, une attestation dérogatoire sera nécessaire pour promener son animal de compagnie, uniquement dans un rayon de un kilomètre autour de son domicile. Grâce à cet outil mis en place par l'Esri vous pouvez calculer la zone de 10 kilomètres autour de votre domicile.

Autour de Strasbourg

Vous aurez pour vous promenez un paysage en grande partie urbanisé. Si vous avez envie de nature, vous pouvez toute le même vous rendre le long du Rhin ou dans la forêt de la Robertsau. Tout prés de Strasbourg, il y a aussi les bords du canal de la Bruche. En revanche, pas question de vous rendre en montagne. La zone est aussi bien rétrécie à l'Est puisque tout ce qui est situé de l'autre côté de la frontière allemande est inaccessible.

La zone de 10 km autour de Strasbourg - Esri France

Autour de Colmar

Vous faites partie des chanceux qui pourront se promener au pied des collines vosgiennes. Les Trois-Epis ou Kaysersberg sont accessibles tout comme la route des vins et Kaysersberg.

La zone de 10 km autour de Colmar - Copie d'écran Esri France

Autour de Mulhouse

S'il sera impossible d'atteindre des sommets vosgiens, vous pourrez tout de même en profiter pour faire un tour dans la forêt de la Hardt ou dans le bois de Nonnenbruch.