CARTE - "Avoir 20 ans en 2021" : partout en France, des initiatives aider les jeunes

France Bleu et France Inter s'associent pour proposer une carte regroupant des initiatives pour aider les jeunes dans leur quotidien face à la crise sanitaire et à ses répercussions.

Manifestation d'étudiants à Mulhouse pour dénoncer leurs conditions de travail pour les premiers et leur souffrance causée par la situation sanitaire et la fermeture des universités.

"C'est dur d'avoir 20 ans en 2020". Fin octobre, Emmanuel Macron soulignait le "sacrifice terrible" vécu par la jeunesse de France, frappée de plein fouet par la crise de la Covid-19 et ses conséquences sociales et économiques, entre isolement et précarité. Cours à distances, examens reportés, loyers à payer, petits jobs impossibles à trouver ou à conserver... Une génération qui se dit sacrifiée et qui arrive encore à nous surprendre en faisant preuve de créativité et en mettant en place des initiatives solidaires.

Face à cette situation sans précédent, France Bleu a choisi de recenser dans une carte interactive les initiatives solidaires lancées un peu partout en France, en partenariat avec France Inter.

Cellule d'écoute et jobs d'hiver

Cellule d'écoute à Nantes ou Blois ; "jobs d'hivers" en Alsace ; escape game pour gérer ses émotions à découvrir du côté de Bordeaux, prêt d'un ordinateur à Lyon ou d'une voiture à Auxerre : voici quelques exemples des initiatives à découvrir dans notre carte interactive.