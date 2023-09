CARTE - Bars, fan zone, écrans géants : où regarder la Coupe de monde de rugby en Indre-et-Loire

Certains attendent ce moment avec impatience depuis des mois. La Coupe du monde de rugby débute ce vendredi avec le face à face entre la France et la Nouvelle Zélande. En Indre-et-Loire, il sera possible de regarder ce match et de nombreux autres dans des lieux publics. Le plus grand d'entre eux est la fan zone installée au stade Tonnellé, à Tours.

Une fan zone pour 5.000 personnes au stade Tonnellé à Tours

Pour le match d'ouverture, France-Nouvelle-Zélande, le 8 septembre à 21h :

Ouverture des portes à 18h30 – Fermeture à minuit

Accès limité à 5.000 personnes

Restauration et buvettes sur place. Réservation possible sur www.ustours.fr

Ligne de bus 4 desservant Tonnellé renforcée

Parking vélos devant l’Espace Tonnellé

Tours proposera aussi une fan zone le match suivant des Bleus, puis en fonction du parcours de l'équipe de France. Vous pouvez trouver les détails sur le site de la ville de Tours .

Dans le Sud-Touraine aussi, les supporteurs auront la possibilité de se rassembler : les pompiers organisent une projection publique dans la salle des fêtes de Manthelan.

De très nombreux bars et restaurants diffusent les rencontres

A Tours, Langeais, Bléré, Ambillou et dans de nombreuses autres communes d'Indre-et-Loire, des bars, hôtels et restaurants vont diffuser certains matchs. Découvrez dans la carte ci-dessous les 72 bars et restaurants d'Indre-et-Loire qui diffusent la rencontre.

