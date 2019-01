CARTE Battue aux sangliers en Moselle : l'A31 coupée dimanche

Moselle, France

L'événement est exceptionnel par son ampleur et les moyens mobilisés. Une grande battue aux sangliers nécessitera dimanche 13 janvier la fermeture partielle de l'A31 entre l'échangeur de Fey et la Croix de Hauconcourt.

Pourquoi ?

"Les bordures de l’autoroute A31 constituent une zone propice à héberger les sangliers" explique la Préfecture de Moselle. Il avait déjà fallu couper la circulation à hauteur de la Maxe en novembre 2017 à cause d'une troupe de sangliers égarés au milieu des voies. Mardi soir, c'est un TER qui a percuté un sanglier dans le secteur d'Hagondange provoquant des retards sur la ligne SNCF. "C'est une zone de quiétude qui n'est pas chassée, poursuit Arnaud Steil, Directeur de la fédération des chasseurs de la Moselle. Pour limiter les dégâts agricoles et pour des questions de sécurité routière, on ne peut pas laisser ces zones de quiétude où ils prolifèrent tranquillement." Les conditions climatiques, avec des hivers moins rigoureux favorisent également la multiplication des animaux. Cette battue s'inscrit également dans le contexte de la menace de la peste porcine africaine qui touche les sangliers de Belgique, et dont les autorités veulent à tout prix éviter la propagation.



L'A31 coupée partiellement

Pour permettre de mener cette battue dans des conditions de sécurité maximales, l’autoroute A31 sera totalement fermée à la circulation de 8h à 12h de l’échangeur n°29 à Fey jusqu’à l’échangeur n°35 à la Croix de Hauconcourt.

Un itinéraire de déviation sera signalé et mis en place par la rocade Est de Metz.

Seuls les accès à l’autoroute dans le sens Nord-Sud à partir de l’échangeur Metz Nord resteront ouverts à la circulation.

L'A31 sera interdite à la circulation entre Fey et la Croix de Hauconcourt - Dir'Est

Des moyens sans précédents

Côté route : une dizaine d'agents de la Dir'est, 15 CRS ainsi que 2 motards de la gendarmeries seront sur le terrain pour dévier la circulation. La voie verte Charles le Téméraire sera également interdite aux cyclistes et aux randonneurs. La circulation des trains ne devrait en revanche pas être impactées. Il est évidemment déconseillé de s'aventurer en promenade dimanche matin. Des informations ont été affichées dans les mairies des communes concernées.

Côté chasse : 110 chasseurs seront mobilisés, 45 rabatteurs, 60 chiens ainsi que 3 lieutenants de louveterie pour encadrer les opérations.