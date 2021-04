CARTE - Confinement en Normandie : calculez la zone de 10 km autour de chez vous

A partir de samedi soir, il sera possible de se déplacer dans un rayon de 10 kilomètres autour de son domicile, sans limitation de durée, entre 7h et 19h, et sans attestation. Jusqu'où puis-je me déplacer ? Calculez votre rayon de 10 km sur la carte ci-dessous.