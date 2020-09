CARTE - Coronavirus à Poitiers : où doit-on porter un masque ?

Où doit-on porter un masque dans Poitiers ? Ce lundi 21 septembre, la préfète de la Vienne a renforcé l'obligation du port du masque, pour lutter contre l'emballement de l'épidémie de Covid-19. La mesure concerne toute personne âgée de 11 ans et plus. Ce mercredi matin, la préfète Chantal Castelnot expliquait sur France Bleu Poitou comment ont été choisis ces endroits de Poitiers où le port du masque est maintenant obligatoire : "Ce sont des lieux où, très régulièrement, les nuits de la fin de semaine sont agitées, détaille la préfète. Nous avons sur place des soucis autour du non respect des consignes sanitaires."

La carte des lieux où on doit porter un masque

Quatre zones du centre-ville de Poitiers sont concernées (représentés par des polygones rouges sur la carte) :

Place du Maréchal Leclerc



Rue du Chaudron d'Or

Îlot Tison



Place Charles de Gaulle

D'autres zones sont également concernées :