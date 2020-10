CARTE - Coronavirus : les zones concernées par le couvre-feu

C'est la plus importante mesure annoncée par Emmanuel Macron ce mercredi soir. Un couvre-feu nocturne sera instauré à partir de samedi à Paris et dans sa région, "où le virus circule très activement", ainsi que dans les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne. Il s'appliquera entre 21h et 6h du matin à partir du samedi 17 octobre 0h00 pour au moins quatre semaines, puis le gouvernement demandera son prolongement jusqu'au 1er décembre.

Le Premier ministre Jean Castex doit préciser les règles exactes de ce couvre-feu lors d'une conférence de presse ce jeudi à 14h. Il devrait confirmer le retour des attestations de déplacement, et détailler les dérogations possibles, notamment pour ceux qui travaillent.

Les zones concernées par le couvre-feu nocturne annoncé par Emmanuel Macron. © Visactu

Une amende de 135 euros en cas de non-respect

Des amendes de 135 euros seront dressées en cas de non respect du couvre-feu et des dérogations seront accordées, par exemple pour ceux qui "rentrent du travail après 21H00, ou qui travaillent de nuit", a indiqué le président lors de son interview télévisée.

En revanche, il n'y aura ni restrictions de transport lors du couvre-feu, ni de limites de déplacements entre les régions, a-t-il précisé, en ajoutant que ces mesures n'empêcheront pas les gens de partir en vacances de la Toussaint qui débutent vendredi soir.