CARTE - Coronavirus : où se trouvent les centres de vaccination en Normandie ?

A partir du lundi 18 janvier, les personnes de plus de 75 ans ainsi que les patients "à haut risque" peuvent se faire vacciner. Une cinquantaine de centres de vaccination ouvriront leurs portes en Normandie. Découvrez le site le plus proche de chez vous sur notre carte interactive.

La vaccination des personnes de plus de 75 ans et à haut risque débute le lundi 18 janvier 2021

C'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. A partir du lundi 18 janvier, les plus de 75 ans et les personnes à haut rique pourront se faire vacciner. Ce sont notamment les personnes qui souffrent d'obésité, d'hypertension, de diabète ou encore de cancers.

En Normandie, une cinquantaine de centres de vaccination ouvriront leurs portes. Il est déjà possible de prendre rendez-vous sur le site sante.fr mis en place par le gouvernement mais aussi par téléphone.

Pour trouver le centre de vaccination le plus proche de chez vous, déplacez vous et zoomez sur notre carte interative. Vous trouverez le numéro de téléphone à composer et le lien pour prendre un rendez-vous en ligne.