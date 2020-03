CARTE - Coronavirus : voici les marchés ouverts en ex-Midi-Pyrénées

Voici la carte des marchés actuellement ouverts en ex-Midi-Pyrénées, alors qu'un quart des marchés alimentaires français doit rouvrir cette semaine, sous conditions strictes, à cause de l'épidémie de coronavirus.

Un quart des marchés alimentaires doit rouvrir cette semaine annoncent la Fédération nationale des marchés et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Tous les marchés avaient été premièrement fermés le 24 mars dernier, sauf dérogation de la préfecture, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Les marchés rouverts se situent dans des petites villes, et doivent respecter des conditions sanitaires strictes demande le gouvernement, comme la présence de personnel pour organiser les circulations des consommateurs, ou encore des étals espacés.

à lire aussi Interdiction des marchés de plein vent : deux maires de Haute-Garonne menacent de saisir la justice

La carte des marchés en ex-Midi-Pyrénées

Voici la carte des marchés ouverts en ex-Midi-Pyrénées, la plus complète possible, et réactualisée régulièrement.