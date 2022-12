CARTE - Coupe du monde : à Périgueux et Bergerac, le centre-ville fermé aux voitures pour la finale

Les mairies de Périgueux et Bergerac ont pris des arrêtés pour interdire la circulation sur une partie de leur centre-ville samedi 17 décembre et dimanche 18 décembre, au cas où la foule se rassemble après les match du Maroc contre la Croatie et des Bleus contre l'Argentine.