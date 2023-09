CARTE - Coupe du monde de rugby : où voir le match France / Nouvelle-Zélande en Dordogne

Le match face aux All Blacks "est une fête, une joie, un grand bonheur, bref, c'est merveilleux" a prévenu Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, à quelques jours du match du XV de France en ouverture du mondial. Des écrans géants sont installés dans de nombreuses communes de Dordogne pour pouvoir suivre la rencontre face à la Nouvelle-Zélande. La liste est détaillée sur la carte ci-dessous. Il y a notamment des projections prévues à Saint-Martin-de-Ribérac, Sainte-Mondane, à Belvès ou encore Saint-Pompon.

Une fan zone à Périgueux

À Périgueux, une fan zone est installée au Parc Gamenson pour suivre non seulement le match d'ouverture du 8 septembre, mais aussi tous les matchs de poules de la France et des phases finales. Accès est libre et gratuit, avec une entrée unique par l'avenue Georges Pompidou (via la médiathèque).

Un écran sur le Quai Cyrano

À Bergerac, sur le Quai Cyrano, tous les matchs de l'équipe de France seront retransmis sur écran géant. Il s'agit des matchs de poules et là aussi, des phases finales.

Des écrans géants installés dans plusieurs communes

Des écrans géants seront installés dans plusieurs communes pour le match d'ouverture de ce mondial entre la France et la Nouvelle-Zélande, le vendredi 8 septembre.