CARTE - Courses de Strasbourg : quelles conséquences sur la circulation ?

Ce dimanche 14 mai, des milliers de participants et de spectateurs sont attendus aux courses de Strasbourg. Le point sur les restrictions de circulation, heure par heure.

Attention si vous aviez prévu de vous rendre à Strasbourg ce dimanche 14 mai, jour des courses de Strasbourg et des portes ouvertes aux institutions européennes (Parlement européen et Conseil de l'Europe). Sécurité oblige, de nombreuses rues seront fermées à la circulation et interdites au stationnement dans les secteurs concernés. Avec quelques points de passage possibles.

© Radio France - Clément Lacaton

Le détail des rues interdites aux véhicules à moteur et aux vélos :

De 3h00 à 20h00

Allée de la Robertsau, avenue de l’Europe, allée des Droits de l'Homme, pont de la Rose Blanche.

De 7h45 à 14h00

Boulevard Tauler, boulevard d’Anvers, boulevard de la Marne, boulevard Jean-Sébastien Bach, rue François-Xavier Richter, rue du Conseil des XV, piste cyclable quai de l’Orangerie, rue Gottfried.

De 8h30 à 10h30

Pont du Canal, chemin Goeb, rue de la Carpe Haute, chemin du Beulenwoerth, rue de la Lamproie, rue Himmerich, rue Mélanie, parc du Pourtalès, parking rue Kempf, chemin du Beulengrund, parking rue Mélanie, rue de la Fourmi.

De 9h00 à 11h00

Piste cyclable berge, rue du Général Conrad, rue d'Ypres, rue de Rotterdam, rue de Louvain.

De 9h15 à 13h00

Boulevard de la Marne, boulevard Leblois, avenue du Général de Gaulle, rue de Londres, rue de Stuttgart, Parc de la Citadelle, rue de Boston, rue de Rome, rue du Maréchal Juin, rue de l'Hôpital Militaire, rue de Lausanne, rue de Bienne, rue de Genève, rue de Berne, rue des Orphelins, place des Orphelins, rue des Couples, quai des Bateliers, pont Sainte Madeleine, rue du Bain aux Roses, rue de la Râpe, place du Château, place de la Cathédrale, rue Mercière, rue du Fossé des Tailleurs, rue des Hallebardes, rue des Grandes Arcades, place Kléber, rue de l'Outre, rue des Etudiants, place Broglie, place du Petit Broglie, quai Lezay Marnesia, pont de la Poste, rue Joseph Massol, avenue de la Marseillaise, pont Royal, boulevard de la Victoire, rue de l’Université.