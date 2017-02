Carte d'identité : il y a du changement en Dordogne !

A compter du 15 mars prochain, la carte national d'identité devient biométrique. Fini le renouvellement de sa carte dans la mairie de son village ou de son quartier. Seules 17 mairies serons habilitées à vous la délivrer.

Le 15 mars prochain, les procédures pour réaliser et renouveler sa carte d'identité vont changer. Les demandes se feront désormais via internet et en Dordogne seulement 17 mairies seront capables de délivrer le précieux sésame. Les préfectures ne proposeront plus ce service.

Aujourd'hui, n'importe quelle mairie peut enregistrer une demande. Désormais, seules celles équipées d'une machine à numériser les empreintes digitales le pourront. L'Etat prendra en charge l'achat de ces machines qui coûtent 2.000 euros. En Dordogne, 15 communes étaient déjà équipées du dispositif pour la fabrication des passeports. Avec l'arrivé des carte d'identité biométrique, trois guichets supplémentaires vont être ouverts dans le département : un de plus en mairie de Périgueux, et deux nouveaux à Mussidan et Gardonne. La prise des empreintes et la finalisation des dossiers se fera sur rendez-vous.

Demande en ligne sur internet

Fini aussi, le dossier vert en papier à retirer dans n'importe quelle mairie. Désormais la pré-demande se fera en ligne sur un site dédié. Certaines mairies du département accompagneront celles et ceux qui ne se sentent pas encore très à l'aise avec ce genre de démarche. Il sera toujours possible de retirer la version papier dans les 17 mairies homologués.

Des changements pas très apprécié dans les communes

L'objectif de cette nouvelle organisation est de faire en sorte que n'importe quel habitant soit à moins de 20 kilomètres d'un point de retrait. Dans la réalité ce n'est pas tout à fait le cas. Que ce soit dans les petites communes ou dans les plus grandes qui accueilleront les demandes, personne n'est très satisfait par ces changements. "C'est encore une charge supplémentaire que l'on fait peser sur certaines mairies alors que l'on ne nous attribue pas plus de moyens," résume Claude Rey, le directeur de l'association des maires de France.

Certaines d'entre elles ont même vu les demandes de carte exploser ces derniers temps. Les habitants semblent avoir anticipé et profitent encore pour une poignée de jours de ce service de proximité. Pour les 17 restantes, c'est loin d'être une aubaine. Pour faire face à l’affluence des nouveaux usagers, certaines d'entres elles vont devoir engager du nouveau personnel. Une dépense supplémentaire que l'Etat ne compensera pas.

Retrouvez sur cette carte les 17 mairies en mesure de délivrer une carte d'identité

* Liste des mairies qui pourront désormais délivrer des cartes d'identité *