Carte d'identité : entre 15 jours et 2 mois pour obtenir un rendez-vous en Sarthe

Par Marie Mutricy et Julie Le Duff, France Bleu Maine

Depuis un an, seules 19 communes sont habilitées à délivrer les passeports et les cartes d'identité. Alors que les examens et les vacances approchent, il faut anticiper pour obtenir un rendez-vous. Les délais varient entre 15 jours et... deux mois !