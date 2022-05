Carte d’identité : Le préfet de la Sarthe dévoile un plan pour réduire les délais

Mieux vaut ne pas être pressé ! Il faut patienter quatre mois voire plus, en Sarthe, pour obtenir un rendez-vous en mairie afin de refaire sa carte d’identité. Le préfet du département a donc présenté plusieurs dispositifs pour revenir à des délais raisonnables, ce mercredi 11 mai à la Chapelle-Saint-Aubin près du Mans.

L’État va distribuer, dans les semaines à venir, 400 dispositifs de recueil et allouer 10 millions d’euros aux collectivités territoriales. Les négociations entre représentants des départements et des maires sont en cours pour se partager ces aides.

Les besoins sont forts en Sarthe

Le préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry, liste les besoins dans le département : "En Sarthe, nous possédons 29 dispositifs de recueil, si nous pouvions en avoir quatre supplémentaires, avec une augmentation du personnel en préfecture, avec un accompagnement financier, on pourrait ouvrir de nouvelles plages de rendez-vous."

À la préfecture de la Sarthe, six agents ont été embauchés en plus. Cela porte l’effectif à 30 personnes. Elles travaillent toutes pleinement à la gestion des dossiers des titres d’identité.

Pour essayer de désengorger les plannings de rendez-vous, le préfet du département Emmanuel Aubry donne d’autres conseils : "si refaire sa carte d’identité n’est pas une urgence, attendez. Une carte reste valable cinq ans après son expiration."

Emmanuel Aubry pointe aussi du doigt les "nomades administratifs". Ces personnes qui prennent rendez-vous dans plusieurs mairies pour obtenir le créneau le plus tôt possible et oublient d’annuler les autres.

En Sarthe, les demandes pour refaire sa carte d'identité ont augmenté de plus de 50% par rapport à la même période en 2021. La hausse est de 90% pour les passeports.