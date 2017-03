Carte d'identité : où obtenir les nouvelles cartes biométriques en Creuse

A partir du 15 mars, la carte d'identité devient biométrique en Creuse et seules les communes équipées d'un système de recueil des empreintes digitales pourront la délivrer. Il y en a neuf en Creuse.

Déjà testée depuis la fin 2016 dans les Yvelines et en Bretagne, la nouvelle carte d'identité arrive le 15 mars en Creuse. Elle sera délivrée par les mairies, mais seulement celles équipées d'un dispositif de recueil des empreintes digitales car ces cartes seront comme nos passeports biométriques. Elles seront dotées de deux puces. L'une contiendra l'empreinte de l'index et les données personnelles d'identification du détenteur de la carte. L'autre permettra de signer électroniquement des documents, pour des démarches administratives en ligne. La carte d'identité reste gratuite, sauf en cas de perte ou de vol.

9 mairies en Creuse

Guéret

Ahun

Aubusson

Crocq

La Souterraine

Gentioux-Pigerolles

Bourganeuf

Boussac

Auzances

Une carte qui fait la quasi unanimité contre elle

A Saint-Sébastien, la marie délivrait une quarantaine de cartes d'identité par an. Désormais, les habitants devront prendre la voiture et faire une vingtaine de kilomètres pour rejoindre La Souterraine. "C'est encore un affaiblissement des communes rurales et de leurs habitants qui pour certains, n'ont pas la possibilité de se déplacer pour avoir un document administratif", se désole le maire de Saint-Sébastien, Jean-Claude Carpentier. A Ahun, commune qui pourra délivrer les nouvelles cartes, on s'inquiète tout au contraire d'un afflux de travail. "Le nombre de demandes risque d'être multiplié par cinq" explique la secrétaire générale. La municipalité se demande s'il ne faudra pas mettre en place un système de rendez-vous.