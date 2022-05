Cartes d'identité - passeports : les délais sont "relativement" courts à Châteauroux

Les délais en France sont extraordinairement longs pour refaire votre carte d'identité et votre passeport. Mais la ville de Châteauroux se distingue de belle manière car le délai - qui est en France de l'ordre de quatre et même huit mois pour refaire vos documents - est de moins de deux mois dans la capitale de l'Indre.

"Nous sommes passés de 26 à 64 rendez-vous par jour" Florence Petitpez

Et l'arrivée depuis quelques jours et jusqu'à début juin d'un appareil pour relever vos empreintes apporte une bouffée d'oxygène supplémentaire :" Avec ce nouvel appareil prêté par la préfecture de l'Indre, nous sommes passés de 26 à 64 rendez vous par jour ! C'est vrai que les dossiers avancent plus vite et nous faisons du coup plus d'heureux." souligne Florence Petipez maire adjointe chargée à la ville de Châteauroux des affaires générales.

En ce moment, si vous venez à la maire de Châteauroux avec un dossier pré-rempli, il peut être bouclé en dix minutes. Et depuis l'arrivée du relevé d'empreintes mobile ce sont 38 créneaux de rendez-vous supplémentaires qui ajoutés chaque jour. Le service à la Mairie tourne à plein régime : "On a déjà fait 2600 cartes d'identité et passeports depuis le premier janvier, contre 1500 en temps normal ce qui est quand même énorme pour une commune de la taille de Châteauroux. Avant l'arrivée de ce nouveau dispositif même provisoire, nous avions organisé les journées sans rendez-vous. Lors d'une de ces journées nous avons travaillé de 9h00 à 23h00 et ce jour là nous avons traité 210 dossiers ! Avec quelques fois des gens qui viennent de très loin Paris, Bordeaux etc." Une fois votre rendez vous pris avec la ville de Châteauroux et votre dossier pré rempli, vous devrez donc patienter entre six voire sept semaines pour aller chercher votre passeport ou carte d'identité à la maire de Châteauroux.