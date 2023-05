Carte d'identité pour les prêtres : "On va rendre l'Église plus sûre" - Bruno Feillet, évêque de Séez

Une nouvelle carte d'identité pour les prêtres. Le celebret permettra désormais de vérifier si le prêtre est sous le coup de limitations ou sanctions imposées par l'Église. Il suffira de scanner le QR code imprimé sur le document pour connaître le statut du prêtre ou diacre.

Ce nouveau document renouvelable tous les ans sera opérationnel à partir du mois de septembre dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, dans le Calvados, idem pour le diocèse de Séez, dans l'Orne. On fait le point avec l'évêque de Séez, Monseigneur Bruno Feillet, invité de France Bleu Normandie ce jeudi matin.

France Bleu Normandie : Qu'est-ce que le celebret ?

Monseigneur Bruno Feillet : "C'est cette autorisation qu'on donne à tous les prêtres depuis très longtemps. Mais avant, c'était sous forme de papiers qu'il fallait tamponner chaque année. Et ça se perdait, ça s'oubliait. Aujourd'hui, à cause du problème de la pédocriminalité, les victimes ont souhaité une vraie réactivité. Cette carte d'identité, sous forme de carte de crédit, comporte un flash code. Il renvoie vers un site et ça peut être mis à jour du jour au lendemain s'il y a une condamnation ou s'il y a une évolution du statut du prêtre. Par exemple, un jeune prêtre qui serait ordonné, mais avec une maturité pas tout à fait acquise, on pourrait ne pas l'autoriser à confesser. Ce ne serait pas pour autant qu'ils ne pourraient pas célébrer la messe".

FBN : C'est une solution fiable face aux scandales ?

B.N : "Ce n'est pas une solution, c'est un des éléments qui permettent d'accompagner et de sécuriser. Ce qui a scandalisé les victimes, c'est de se rendre compte que tel prêtre qui avait été condamné pouvait, en revendiquant son statut de prêtre, aller dans un autre diocèse pour un mariage et réclamer de pouvoir célébrer une messe. Ce ne sera plus possible. Donc c'est un ajout. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'avant, il faut prévenir, il faut mieux gérer l'information quand on apprend qu'il y a des victimes. C'est le rôle du celebret."

FBN : Avec ce QR Code, on accède au statut du prêtre avec un code couleur, c'est-à-dire ?

B.N : "On a directement accès à la fiche d'identité du prêtre. Si c'est vert, tout est clair, comme on dit, il n'y a rien à signaler. Mais si c'est orange ou rouge, le prêtre qui a présenté sa carte doit donner un code d'accès. Et c'est ce code d'accès qui permet de savoir quelle est la limitation. S'il refuse de donner le code d'accès, à ce moment-là, aucune autorisation ne sera donnée pour célébrer quoi que ce soit. En général, c'est vert pour 95 % des prêtres, si ce n'est plus".

FBN : Comment réagit-on au cœur de l'Église ?

B.N : "Je pense qu'il y en a quelques-uns (des prêtres) qui trouvent qu'ils se sentent surveillés. Mais en fait, ce n'est pas une honte. On avait tous un celebret avant. Sauf que là, il est plus efficace et surtout, il est plus réactif puisque du jour au lendemain, on peut en modifier le contenu à travers le site internet qui gère l'accès aux données".