Carte d'identités biométriques : colère et inquiétude dans les grandes et petites communes franc-comtoises

Dès le 22 mars, les nouvelles cartes d'identité délivrées dans la région seront biométriques. S'ils elles seront plus sécurisées, les démarches pour les obtenir seront plus compliquées. Des changements qui mettent en colère les élus de petites et des plus grandes communes.

Des cartes d'identité plus sécurisées et fabriquées plus rapidement. C'est ainsi que les services de l'Etat présentent les nouvelles carte d'identité qui seront délivrées dès le 22 mars prochain dans la région. "Mais ça ne va rien simplifier pour les usagers", se fâche Jean Paul Carteret, le maire de Lavoncourt, président des maires ruraux de Haute-Saône et vice-président national des maires ruraux de France . "_Avant on faisait les démarches dans sa mairie, maintenant il va falloir aller dans les plus grosses villes _", explique le maire. Chacun devra en effet donner ses empreintes pour faire une carte et toutes les mairies ne sont pas équipées des bornes spéciales. En Haute-Saône par exemple, seules 14 mairies sur les 545 communes du département seront habilitées.

Hugo Flotat-Talon

"On veut faire disparaître les communes"

"C'est encore un service qui disparaît de nos communes. Depuis 28 ans que je suis maire je vois des services qui nous sont retirés", déplore le maire de Blamont dans le Doubs, Claude Perrot. Dans son village les habitants devront faire deux fois une demi-heure de route pour faire les démarches et récupérer leurs cartes d'identité. "Là c'est symbolique, on doit faire une carte d'identité tous les 15 ans seulement, mais c'est preuve une fois de plus qu'on grignote les compétences des communes au fur et à mesure pour les faire disparaître", s'indigne cet élu.

La Mairie de Montbéliard obligé de mettre la main à la poche

Dans les plus grandes communes, celles qui seront chargées de délivrer ces nouvelles cartes, on s'inquiète du travail supplémentaire. "Aujourd'hui il faut environ trois semaines pour avoir un rendez-vous chez nous pour obtenir un passeport. Ça risque d'augmenter un peu avec les cartes", estime Michel Lambert, coordinatrice d'Etat-Civil à Montbéliard. Son service est d'ailleurs en train de recruter une personne de plus pour face à l'afflux supplémentaire. "Elle sera payée avec l'argent de la mairie. La compensation d'un peu plus de 3000€ que verse l'Etat ne suffira pas à payer son salaire", regrette-t-elle. L'inquiétude est la même partout. Á Héricourt, le maire Fernand Burkhalter avoue ne pas encore savoir comme ses services géreront les demandes. Il menace de bloquer le service d'Etat Civil aux personnes extérieures à sa ville.