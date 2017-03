CARTE - Dans quelles communes alsaciennes obtenir sa carte d'identité biométrique

A partir du 28 mars, les nouvelles cartes d'identité biométriques entrent en vigueur en Alsace. Conséquence : 59 mairies sur 893 pourront délivrer le document car elles doivent être équipées d'un boitier particulier. Découvrez sur notre carte quelles sont les communes concernées.

La carte d'identité biométrique arrive en Alsace. A partir du 28 mars, le Haut et le Bas-Rhin, ainsi que les autres départements du Grand Est, mettent en œuvre de nouvelles modalités pour obtenir le document. Ce qui change ? La demande de carte peut être faite en ligne, mais sa réalisation et le dépôt des pièces justificatives ont lieu en mairie. Pour la prise des empreintes digitales, un boitier spécial est nécessaire et toutes les municipalité n'en sont pas équipées. En Alsace, 59 communes sur 893 sont donc habilitées à délivrer le document, ce qui entraîne des crispations.

Les 55 communes alsaciennes qui peuvent délivrer la carte d'identité biométrique

Il y a 32 communes bas-rhinoises et 27 haut-rhinoises habilitées à délivrer cette carte. Zoomez et cliquer sur les points pour connaître la mairie concernées la plus proche de chez vous.

La nouvelle carte d'identité biométrique est censée être plus sûre et permettre de signer électroniquement des documents, pour des démarches administratives en ligne. Elle reste gratuite, sauf en cas de perte ou de vol.

