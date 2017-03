CARTE - Dans quelles communes mosellanes obtenir une carte d'identité biométrique

A partir du 28 mars, les nouvelles cartes d'identité en Moselle seront biométriques. Une procédure qui sera possible dans 27 mairies au lieu de 730 auparavant, car elles doivent être équipées d'un boitier particulier. Découvrez sur notre carte quelles sont les communes concernées.

La Moselle passe aux cartes d'identité biométrique à partir du 28 mars, comme tous les autres départements du Grand Est. Testée en Bretagne puis dans les Yvelines, le document et les nouvelles procédures qui vont avec sont étendus à la France entière. Quoi de neuf ? La demande de carte peut être faite par internet. En revanche, il faut toujours se déplacer en mairie pour la prise d'empreintes et le dépôt des pièces justificatives. Pour la prise d'empreintes, il faut un boitier biométrique dont toutes les communes ne sont pas dotées. En Moselle, il n'y a plus que 27 communes sur 730 habilitées à délivrer le document, ce qui provoque le mécontentement de certains maires.

Les 27 communes mosellanes qui peuvent délivrer la carte d'identité biométrique

Vous trouvez ici la carte des 27 communes mosellanes habilitées à délivrer cette carte. Comme pour la carte d'identité "ancienne formule", vous pouvez faire réaliser votre carte dans n'importe quel département de France, pas forcément celui où vous résidez. Zoomez et cliquer sur les points pour connaître la mairie la plus proche de chez vous.

Présentée comme plus sécurisée, la nouvelle carte d'identité biométrique doit permettre de signer électroniquement des documents, pour des démarches administratives en ligne. Elle est gratuite, sauf en cas de perte ou de vol.

