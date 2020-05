CARTE | Déconfinement au Pays Basque : 9 kilomètres de nouvelles pistes cyclables sur le BAB

Les trois axes concernés par ces nouvelles pistes cyclables sont le boulevard du BAB, Aritxague et la RD810

Tous en selle pour le déconfinement. C’est en quelque sorte la philosophie du “plan vélo” présenté par l’Agglo Pays Basque ce vendredi. Une mesure, temporaire, qui vise à accompagner la baisse probable de l’utilisation des transports en commun durant cette période de déconfinement. Éviter aussi un usage massif de la voiture individuelle sur les axes principaux.

Des aménagements transitoires vont être réalisés "à court terme" sur l’axe Bayonne/Anglet/Biarritz. Le BAB, qui connaît un trafic moyen journalier entre 25.000 et 35.000 véhicules en fonction des sections. Ainsi, des secteurs ont été identifiés, “en lien avec les associations”, précise Jean-René Etchegaray, le président de la CAPB.

Le dispositif sera en test jusqu'à la rentrée de septembre - CAPB

Dans le détail :

Sur le Boulevard du BAB - longueur : 5,5 km | lancement : semaine du 8 juin. Une voie de circulation sera transformée en piste cyclable bidirectionnelle dans le sens Bayonne/Biarritz entre le secteur de Balichon et le rond-point de l'Europe. Un travail est également engagé entre le rond-point de l’Europe et celui de Kléber. Cette dernière partie sera réalisée d’ici l’été 2020. Pour un coût total sur cette partie de 450.000€ HT ; Sur le Boulevard Aritxague - longueur : 2,5 km | lancement : semaine du 18 mai. Création de deux pistes cyclables unidirectionnelles entre les giratoires de Beyris et des Pontots. En conséquence, la largeur des voies de circulation actuelles sera réduite. Coût de ce tronçon : 30.000€ HT ; Sur la RD810 - Avenue Maréchal Soult jusqu’à l’échangeur FNAC - longueur : 1 km | calendrier : les travaux auront lieu en juin. Une voie de circulation sera réservée pour un couloir de bus/vélo (maintien de deux voies automobiles en sortie de giratoire). Continuité pour les vélos entre les allées Paulmy à Bayonne et le rond-point du Cadran à Anglet. Coût de cette partie : 50.000€ HT

Test jusqu'à la rentrée de septembre

Les aménagements cyclables temporaires seront matérialisés d’une part via un marquage jaune au niveau des intersections afin d’assurer la sécurité entre les vélos et les voitures et d’autre part à l’aide de dispositifs de séparation des voies (plots, balisettes) sur l’ensemble du linéaire.

Ces aménagements seront testés (réalisation de comptage…), jusqu'à la rentrée de septembre et pourront être modifiés en fonction de leur efficacité et des retours des usagers. "Certains pourraient devenir pérennes", assure la CAPB.

Le coût global de ces aménagements temporaires s'élève à 530.000€ HT (dont la moitié est assurée par l'ADEME).

Des aides financières

Par ailleurs, il existe différents dispositifs et services qui visent à favoriser l'usage du vélo à l'échelle du Pays Basque :

Aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique entre 150 euros et 500 euros (velo-paysbasque.fr)

Service de location longue durée d’un vélo à assistance électrique sur tout le territoire

Service Vélibleu : vélos à assistance électrique en libre-service sur 12 stations fixes et plus de 30 stations virtuelles réparties sur les communes littorales

Ce mercredi, le gouvernement a également annoncé la mise en place d’un forfait permettant de remettre en état un vélo. Montant : 50€.