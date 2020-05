CARTES - Déconfinement : calculez la zone de 100 km autour de votre domicile en PACA

C'est l'une des mesures annoncées par Edouard Philippe lors de la présentation de son plan de déconfinement, mardi, devant les députés présents à l'Assemblée nationale. À partir du 11 mai, les déplacements seront autorisés, sans attestation, jusqu'à 100 km de son domicile. Mais à quoi correspond cette zone ?

Nous avons testé quelques cartes qui vous permettent de visualiser le périmètre autorisé autour de plusieurs villes de PACA. Il faut compter avec la mer méditerranéenne qui réduit de moitié la zone pour toutes les villes proches de la côte. Et du côté des Alpes-Maritimes, la frontière avec l'Italie est également un facteur limitant. Vous pouvez calculer votre zone de 100 km en localisant votre adresse et en cliquant sur "calculer la zone".

Dans les Alpes-Maritimes

Depuis Nice, la limite s'arrête sur la côte à Bormes-les-Mimosas et il est également possible d'aller jusqu'à Digne-les-Bains ou même Barcelonnette. Le Mercantour est totalement accessible, tout comme les Préalpes d'Azur. Depuis Grasse, Toulon, Manosque et Sisteron deviennent accessibles.

Les 100 km autour de Nice et de Grasse. - Capture d'écran d'esri France

Dans Les Bouches-du-Rhône

Depuis Marseille, pas de problème pour aller en Camargue, mais la limite du cercle des 100 km n'englobe pas Nîmes dans sa totalité. Au Nord, Avignon est possible, mais pas Orange. Digne-les-Bains n'est pas accessible, tout comme Fréjus ou Saint-Tropez. Mais les Alpilles, le Luberon et une bonne partie du Verdon entrent dans le périmètre autorisé.

Depuis Arles, il n'est plus possible d'aller à Toulon, mais Manosque est toujours accessible, comme Montélimar et sur la côte, la limite se situe à Agde.

Les 100 km autour de Marseille et d'Arles. - Captures d'écran d'esri France.

Dans le Var

Depuis Toulon, la limite à l'est se fait avec Cannes et Grasse. Tout le Verdon et une bonne partie du Luberon sont accessibles. À l'ouest, Salon-de-Provence est bien dans la zone, mais pas Digne-les-Bains.

Depuis Fréjus, la zone dépasse la frontière italienne, le Mercantour devient accessible, mais plus Aix-en-Provence, ni Marseille.

Les 100 km autour de Toulon et Fréjus. - Captures d'écran d'esri France

Dans le Vaucluse

Depuis Avignon, toutes les grandes villes de la région sont accessibles : Marseille, Aix-en-Provence, Nîmes et Montpellier, tout comme une partie des Cévennes, pas le Vercors, mais les Baronnies provençales, le Luberon, les Alpilles, la Camargue, et même une partie des Calanques.

Depuis Pertuis, la limite à l'Ouest ne dépasse pas Nîmes, et à l'Est n'atteint pas Fréjus. Au Nord, Gap, n'est pas non plus accessible. Mais la Sainte-Baume, Port-Cros et le Verdon le deviennent.