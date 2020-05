CARTE - Déconfinement en Bretagne : calculez la zone de 100 km autour de chez vous

La première étape du déconfinement démarre ce 11 mai. A partir de lundi, il sera possible de vous déplacer dans un rayon de 100 km à vol d'oiseau autour de votre domicile. Seuls les déplacements professionnels et familiaux pour "motifs impérieux" seront autorisés au-delà.

Les quatre départements bretons étant tous classés en "vert" face à la propagation du virus, il n'y a pas de restrictions supplémentaires de circulation au sein de la région ni dans les départements limitrophes, eux aussi classés "vert".

Il suffit de rentrer votre adresse dans le générateur

Nous vous proposons de découvrir dans quel rayon vous pouvez vous déplacer à vol d'oiseau grâce au générateur que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Une fois sur le site, il vous suffit de rentrer votre adresse pour découvrir dans quelle zone vous pouvez vous déplacer. Un cercle dessine la zone accessible à vol d'oiseau.

Vos déplacements en Ille-et-Vilaine

Découvrez les zones de circulation autorisées dans les préfectures ou sous-préfectures d'Ille-et-Vilaine. - CalcMaps

Depuis Rennes

Au départ du centre de la capitale bretonne, vous aurez la chance de pouvoir vous rendre à la fois sur la côte d’émeraude et dans le golfe du Morbihan si vous avez envie de revoir la mer. En revanche, pas question dans le Finistère. En partant vers l'ouest, vous ne pourrez pas aller plus loin que Pontivy. Une visite chez les voisins Manchois et Mayennais sera possible. Vous pourrez aussi rejoindre le centre-ville de Nantes.

Depuis Fougères

Depuis Fougères, la Normandie et les Pays-de-la-Loire vous tendent les bras. Vous pourrez vous rendre dans le parc des marais du Cotentin ou le parc Normandie-Maine. En voiture, il sera possible de vous rendre jusqu'à Falaise au nord-est mais vous n'attendrez pas Le Mans ni Angers. Pas question non plus de vous rendre à Nantes ni sur la côte morbihannaise. Une balade sur la côte d’émeraude est envisageable, mais au-delà d'Erquy, vous deviendrez hors-la-loi !

Depuis Saint-Malo

Si vous habitez la cité corsaire, votre zone de déplacement est forcément un peu plus limitée que celle d'un habitant de Rennes ou Redon. Vous aurez en revanche la possibilité de découvrir le Cotentin et la quasi totalité du département de la Manche. En Bretagne, vous pourrez vous promener sur la côte nord jusqu'à Port-Blanc, mais vous ne pourrez pas vous rendre dans le Golfe du Morbihan.

Depuis Redon

A la frontière avec la Loire-Atlantique, vous pourrez aller prendre l'air aux Sables-d'Olonne ou pousser jusqu'à Montaigu. En revanche, Angers et Laval ne vous seront pas accessibles et vous ne pourrez pas voir le centre de Fougères. Impossible pour vous d'aller sentir l'air marin de la côte d'émeraude, en revanche vous pourrez sans soucis visiter la rade de Lorient ou la forêt de Loudéac.

Vos déplacements depuis les Côtes-d'Armor

Déplacements possibles dans les Côtes-d'Armor. - CalcMaps

Depuis Saint-Brieuc

C'est finalement la ville préfecture, avec Vannes, qui permet de profiter au mieux de la Bretagne. Vous pourrez aller jusqu'à Rennes, Lorient, Vannes, Landivisiau et donc vous promener dans le parc naturel régional d'Armorique. Cette zone de circulation vous permettra même d'aller visiter Le-Mont-Saint-Michel. Chanceux !

Depuis Dinan

Depuis la sous-préfecture costarmoricaine, vous ne pourrez malheureusement pas vous rendre sur la côte sud de notre belle région. Le rayon de 100 km vous emmène aux portes de Vannes sans pouvoir y accéder. Impossibilité de vous rendre à Laval également et la pointe finistérienne vous sera inaccessible. La Manche s'offre à vous avec la possibilité de pousser votre escapade jusque dans les marais du Cotentin.

Depuis Guingamp

Depuis Guingamp, vous vous retrouvez dans une situation assez semblable à celle de Saint-Brieuc, mais une partie de l'est de la région ne vous est plus accessible. Oubliez tout déplacement à Rennes, sauf motif familial impérieux ou professionnel évidemment. Impossible d'aller à Vannes également, mais Quimper et Brest s'offrent à vous ! En revanche, ou à Douarnenez.

Depuis Lannion

De façon assez évidente, depuis Lannion, vous serez un peu moins favorisés par rapport aux autres villes costarmoricaines citées précédemment. Cette zone de 100 km ne vous permet pas d'aller jusqu'à Saint-Malo, Vannes ou encore Lorient. Vous pourrez en revanche changer d'air en allant à Camaret ou en Crozon dans le Finistère. Oubliez en revanche l'anse de Bénodet ou l'île Tudy.

Vos déplacement depuis le Finistère

Déplacements dans le Finistère. - CalcMaps

Depuis Brest

Comme nous l'avions déjà évoqué, les habitants du Finistère sont, de fait, les moins bien lotis en Bretagne. Cette zone de 100 km vous contraint à visiter votre département et ne vous ouvre que quelques portes sur les Côtes-d'Armor avec une visite possible sur la côte de granit rose à Perros-Guirec. Dans le Morbihan, impossible de pousser jusqu'à Lorient. Il faudra sûrement attendre le 2 juin pour dépasser les frontières du Finistère.

Depuis Quimper

La situation est quasiment la même depuis Quimper, mais pour vous, impossible d'aller jusqu'a Perros-Guirec. En revanche, les villes morbihannaises de Pontivy et Lorient sont accessibles pour les habitants de Quimper. Vous pourrez même aller jusqu'à Auray et Locminé.

Depuis Morlaix

Depuis Morlaix, une très large partie des Côtes-d'Armor devient accessible puisque vous pourrez vous déplacer jusqu'à Lamballe et Loudéac. Dans le Morbihan, des visites à Pontivy, Hennebont et Lorient sont envisageables. L'occasion aussi d'aller se promener au lac de Guerlédan ?

Depuis Châteaulin

Au départ de la sous-préfecture, vous retrouver une situation assez semblable à celle de Quimper, mais oubliez les balades en baie de Saint-Brieuc. Elles ne vous seront pas accessibles.

Vos déplacements depuis le Morbihan

Déplacements possibles dans le Morbihan. - CalcMaps

Depuis Vannes

La préfecture morbihannaise vous offre de nombreuses possibilités. Vous pourrez en effet vous rendre dans tous les départements bretons avec un accès à Saint-Brieuc et Rennes. En revanche, on ne vous conseille pas de mettre les pieds à Nantes jusqu'au 2 juin. Dans le Finistère, vous pouvez envisager une visite à Concarneau, mais vous n'irez pas beaucoup plus loin.

Depuis Lorient

La situation de Lorient, un peu plus à l'ouest, vous enlève la possibilité de vous rendre à Rennes. La ville de Saint-Brieuc reste encore accessible, mais pas Saint-Nazaire même si vous pourrez visiter la réserve naturelle des marais de Brière. Le Finistère s'offre à vous ! Morlaix, Landivisiau au nord-ouest, mais aussi Quimper et Douarnenez.

Depuis Pontivy

Chanceux ! Depuis le centre de la Bretagne vous rayonnez vous aussi dans tous les départements bretons. De Quimper à Rennes, de Morlaix à Saint-Malo ou de Paimpol à Guérande, vous avez de grandes possibilités de déplacements dans notre région. Ce n'est pas une raison pour multiplier les allers-retours pour éviter la propagation du virus, mais cela vous permettra de changer d'air après deux mois de confinement.