CARTE - Déconfinement en Dordogne : ces mairies qui distribuent des masques à leurs habitants

Après plusieurs semaines de pénuries, la distribution de masques en papier ou en tissu s'organise en Dordogne. France Bleu Périgord a recensé sur une carte les principales villes du département qui en distribuent et indique comment les récupérer.

À moins d'une semaine du déconfinement, la recherche de masques est devenue une priorité pour beaucoup de Français. Le gouvernement a déjà annoncé qu'ils seraient obligatoires dans les transports publics à partir de lundi. Après plusieurs semaines de pénuries, la distribution et la production s'organisent.

La distribution de masques assurée par des mairies

Depuis ce lundi 4 mai, la grande distribution propose à la vente des masques chirurgicaux. Les pharmacies et les bureaux tabac en vendent aussi. Et des centaines de bénévoles s'activent en Dordogne pour en produire. Le département a d'ailleurs lancé l'opération "Masques Citoyens" pour accompagner les initiatives locales et fournir le matériel.

Face à la situation de nombreuses municipalités ont décidé d'en offrir à leurs administrés. France Bleu Périgord a recensé sur une carte les principales villes du département qui distribuent des masques et indique comment les récupérer. Ce document sera mis à jour et complété régulièrement.

