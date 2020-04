CARTE - Déconfinement en Normandie : calculez la zone de 100 km autour de votre domicile

A partir du 11 mai, plus besoin d'attestation pour faire ses courses ou pour sortir promener son chien ou encore faire un jogging. Le Premier ministre Edouard Philippe l'a annoncé mardi devant les députés présents à l'Assemblée nationale. Mais la liberté de circuler n'est pas totale. Les déplacements à plus de 100 kilomètres de son domicile sont limités. Il faudra justifier d'un motif impérieux, familial ou professionnel.

L'idée, c'est bien sûr de limiter la circulation du coronavirus. Mais jusqu'où cela mène-t-il ? Nous avons fait le test depuis plusieurs villes de la région. Il faudra peut-être aussi tenir compte des éventuelles restrictions de circulation entre régions et/ou entre départements après le 11 mai.

Calculer votre zone de 100 km

Pour générer votre carte de déconfinement, vous pouvez cliquer ici. Ce site est très simple d'utilisation puisqu'il calcule automatiquement le périmètre de 100 km autour de son domicile. Il vous suffit de rentrer votre adresse, de valider la recherche et enfin de cliquer sur calculer ma zone.

Capture d'écran de la carte de déconfinement - © ESRI France

Depuis Caen

Au départ de Caen, vous dessinez facilement un cercle de 100 km, et vous constatez ainsi que vous pouvez monter au Havre, à Etretat ou encore Fécamp. Vous pourrez vous promener dans une grande partie du parc régional des boucles de la Seine. Mais vous n'atteignez pas Rouen. Vous pouvez descendre à Alençon dans l'Orne. Vous pouvez envisager une escapade dans le parc naturel régional du marais du Cotentin, allez à Sainte-Mère Eglise, Barfleur ou Saint-Vaast-la-Hougue. Mais la ville de Cherbourg-en-Cotentin n'est pas dans votre zone, le Mont-Saint-Michel non plus.

Depuis Rouen

Si vous habitez à Rouen, vous pouvez monter jusqu'à Saint-Valéry-sur-Somme, vous rendre à Amiens. Vous atteignez Mantes-la-Jolie mais pas Paris. A l'ouest, vous pouvez pousser jusqu'à Cabourg dans le Calvados. Oubliez Argentan, Chartres et Alençon qui ne sont pas dans votre périmètre.

Depuis Cherbourg-en-Cotentin

Depuis Cherbourg-en-Cotentin, vous serez plus limités puisque la ville est au bord de la Manche. Forcément, la mer occupe une bonne part du périmètre de 100 kilomètres. Vous pourrez essentiellement vous déplacer dans le Cotentin, descendre à Granville, Villedieu-les-Poêles, mais oubliez Avranches et le Mont-Saint-Michel. Vous ne pouvez pas vous rendre à Caen non plus, à la limite de votre zone. En revanche, vous pourrez pousser jusqu'à Bayeux, Arromanches et même Courseulles-sur-Mer. Mais rappelons que les plages ne sont pas accessibles pour l'instant.

