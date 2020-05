CARTE - Déconfinement : quelles plages rouvrent en Bretagne ?

En Bretagne, de nombreuses plages ont rouvert ce mercredi dans le Finistère. Les préfets doivent valider les dossiers des communes. A elles ensuite de délivrer des arrêtés municipaux. Mais attention, on pourra y marcher, y courir, mais pas y poser sa serviette tout l'après-midi.

Suite au déconfinement lundi 11 mai, plusieurs communes bretonnes ont obtenu l'autorisation du Préfet de rouvrir leurs plages cette semaine. Cela a commencé mercredi dans le Finistère. Mais attention, si la baignade, le jogging ou encore les sports nautiques sont autorisés, il n'est pas question de bronzer sur le sable toute la journée.

Dans le Finistère

Dès mercredi, une quarantaine de communes du Finistère ont pu rouvrir leurs plages, mais avec, à chaque fois, des règles à suivre. Seuls les promenades, le jogging, l’installation prolongée sur la plage pour une durée inférieure à 20 minutes, la baignade, la plaisance et la pratique individuelle des sports nautiques sont autorisés. Les rassemblements de plus de dix personnes, la consommation d’alcool et l’organisation de repas ou de barbecue sont interdits.

Voici la liste :