CARTE - Déconfinement : quelles plages rouvrent en Loire-Atlantique et en Vendée ?

En Loire-Atlantique et en Vendée, plusieurs plages ont rouvert dès ce mercredi. Les préfets doivent valider les dossiers des communes. A elles ensuite de délivrer des arrêtés municipaux. Mais attention, on pourra y marcher, y courir, mais pas y poser sa serviette tout l'après-midi.

Suite au déconfinement lundi 11 mai, plusieurs communes de Loire-Atlantique et de Vendée ont obtenu l'autorisation préfectorale de rouvrir leurs plages cette semaine. Cela a commencé dès ce mercredi. Mais attention, si la baignade, le jogging ou encore les sports nautiques sont autorisés, il n'est pas question de bronzer sur le sable.

En Loire-Atlantique

Dès mercredi, les plages de La Baule et Pornichet sont rouvertes mais uniquement de 8h à 21h. Les promenades, la baignade, et la pêche à pied sont autorisées, tout comme l'activité sportive individuelle et les activités des engins non immatriculés dans la bande des 300 mètres.

En revanche, on oublie la bronzette sur la plage : toute position statique, assise ou allongée, est interdite. Même chose pour les barbecues, les regroupements de plus de 10 personnes et la consommation d'alcool.

En Vendée

En Vendée, pour le moment, seules les plages des Sables-d'Olonne et de l'Ile-d'Yeu sont rouvertes jusqu'à présent. L'accès est autorisé du lever au coucher du soleil. Promenades, baignades et pêche à pied sont autorisées, tout comme les sports individuels. Interdiction en revanche d'étendre sa serviette pour prendre un bain de soleil ou de faire un pique-nique sur la plage.

A noter qu'aux Sables-d'Olonne, la Grande Plage, la plage des Présidents et celle de Tanchet seront interdites d'accès les week-ends et jours fériés lors des marées hautes à forts coefficients. Des médiateurs mobiles seront présents tous les jours sur les plages.