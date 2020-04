CARTE - Quels sont les départements qui pourraient sortir du confinement dès le 11 mai ?

Les ministres doivent remettre mercredi à Matignon une première mouture de leurs plans de déconfinement."La vie à partir du 11 mai ne sera pas la vie d’avant" a prévenu le Premier ministre lors d'une conférence de presse le 19 avril avant d'énumérer les conditions nécessaires à la sortie du confinement en l'absence de vaccin et de traitement : respect des gestes barrières, dépistages massifs, distributions de masques, suivi des malades, poursuite du télétravail... Pour l’Académie nationale de médecine, partisane d'un déconfinement par région, le recul du nombre de patients hospitalisés en raison du Covid-19 et le retour à une situation pré-épidémique dans les services de réanimation sont aussi indispensables.

Les départements éligibles au déconfinement le 11 mai selon Le Guide Santé

41 départements sur 96 déconfinés le 11 mai ?

Dans ces conditions, 41 départements sur 96 (hors outre-mer) (40%) pourraient être déconfinés le 11 mai selon le Guide Santé, auteur d'une carte de France interactive *, réalisée à partir des données de Santé Publique France.

Dans ces départements, en bleu sur la carte, le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 décroît significativement et le taux de disponibilité des lits de réanimation est supérieur à 40%. Les départements en rouge sont ceux pour lesquels le nombre de patients hospitalisés en raison du coronavirus ne décroit pas suffisamment nettement et où la disponibilité des lits de réanimation n’est pas revenue à son niveau pré-épidémique. Le confinement pourrait donc y être prolongé selon le Guide Santé.

L'ouest de la France davantage épargné

D'après ce document non-officiel, dans l'hypothèse où des tests et des masques de protection seraient mis à la disposition de l’ensemble de la population, les départements des Pyrénées-Orientales, de la Haute-Vienne et de l’Aude pourraient être les premiers à sortir du confinement. Le 20 avril, ils affichaient les meilleurs taux de décroissance des admissions hospitalières (respectivement 58,11%, 34,62 % et 28,57%). Quant au taux de disponibilité des lits de réanimation, il était de 75% dans l’Aude, 79, 17% en Haute-Vienne et 79,69% dans les Pyrénées-Orientales 79,69%.

A l'inverse, à la même date, les admissions à l'hôpital continuaient d'augmenter en Haute-Corse, en Dordogne et dans le Gers, les trois départements pour lesquels la décroissance de l’épidémie est, actuellement, la moins avérée.

* Méthodologie​ : récupération des données hospitalières par département de Santé Publique France (​nombre de patients hospitalisés, nombre de personnes actuellement en réanimation ou soins intensifs, nombre cumulé de personnes décédées). Création de deux indicateurs à partir de ces données : taux de décroissance où ratio du nombre d'hospitalisés à J0 par rapport au nombre d'hospitalisés à J-7 et taux de disponibilité des lits de réanimation. Le deuxième indicateur étant plus théorique, le Guide Santé a déduit un taux de disponibilité théorique de 40% pendant l'épidémie en vertu du fait que le taux de disponibilité est de 20% hors épidémie de Covid-19 et que le doublement des lits de réanimation a été annoncé lors de l’allocution du président de la République le 13 avril. Ces deux nouveaux indicateurs ont permis de constituer un fichier mis à jour quotidiennement et concomitamment à l'édition des données par Santé Publique France.