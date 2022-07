CARTE - Découvrez les routes fermées et les interdictions de stationnement pour le 14 juillet à Laval

La circulation et le stationnement sont perturbés ce jeudi à Laval pour les festivités du 14 juillet. Les ponts de l'Europe et Aristide Briand sont fermés, tout comme la majorité des quais lavallois entre 9h ce vendredi et 2h du matin le lendemain matin.

Les festivités du 14 juillet à Laval vont chambouler la circulation et le stationnement dans le centre-ville de la commune. Entre 9h ce jeudi matin et 2h ce vendredi matin, plusieurs secteurs sont interdits à la circulation, le temps de la préparation du feu d'artifice, des festivités et pour assurer la sécurité des usagers.

Le pont de l'Europe est notamment fermé dès 9h ce jeudi, le pont d'Aristide Briand lui sera inaccessible dès 20h, le quai André Pinçon, le parking André Pinçon et le parking Boston eux sont interdits au stationnement. On fait un point sur les fermetures et les interdictions.

Concernant la circulation

Du jeudi 14 juillet, à 9h, au vendredi 15 juillet, à 2h00 :

Pont de l’Europe, circulation interdite à tout véhicule et aux piétons

Du jeudi 14 juillet, 13 h 30, au vendredi 15 juillet à 2h00 :

Quai Béatrix de Gâvre, de la rue François Pyrard à la rue Magenta

Rue Crossardière, de la rue Jules Ferry au quai Béatrix de Gâvre

Rue Jules Ferry, du parking du Théâtre à la rue Crossardière Le sens de circulation sera inversé pour permettre la sortie du parking vers la rue de Cheverus

Rue François Pyrard

Quai André Pinçon, en totalité

Cours de la Résistance entre le pont de l’Europe et la rue du Vieux Saint Louis

Du jeudi 14 juillet, à 20h00, au vendredi 15 juillet, à 2h00 :

Rue du général De Gaulle, de la ruelle Beausoleil à la place du 11 Novembre

Place du 11 Novembre,

Rue de Verdun

Rue de Strasbourg

Cours de la Résistance

Quai Sadi Carnot

Quai Jehan Fouquet

Rue de la Paix de la rue Jules Ferry au quai Béatrix de Gâvre,

Rue Magenta de la rue Solférino au quai Béatrix de Gâvre

Rue Crossardière, de la rue Solférino à la rue Jules Ferry

Quai de Bootz, de la rue de la Cointerie au quai Béatrix de Gâvre

Quai Béatrix de Gâvre, du quai de Bootz à la rue Magenta

Quai Béatrix de Gâvre, de la rue François Pyrard à la rue de la Paix

Rue de Bootz, de la rue Crossardière à la rue Magenta

Allée de Cambrai

Vieux Pont

Pont Aristide Briand

Quai Albert Goupil, de la rue Hydouze au Vieux Pont

Rue Alfred Jarry et parking

Concernant le stationnement

Du jeudi 14 juillet, 9h00, au vendredi 15 juillet, 2h00 :

Quai André Pinçon, en totalité

Parking André Pinçon (Gambetta)

Parking Boston

Du jeudi 14 juillet, 13h30, au vendredi 15 juillet, 2h00 :

Quai Béatrix de Gâvre, de la rue François Pyrard à la rue Magenta, Parking situé à hauteur du n° 46 quai Béatrix de Gâvre

Rue Crossardière, de la rue Jules Ferry au quai Béatrix de Gâvre

Rue Jules Ferry, entre la rue François Pyrard et la rue Crossardière

Rue François Pyrard

Du jeudi 14 juillet, 17h00, au vendredi 15 juillet, 2h00 :

Rue de la Paix, de la rue Jules Ferry au pont Aristide Briand

Quai Jehan Fouquet

Rue de Verdun

Quai Béatrix de Gâvre, de la rue de la Paix à la rue François Pyrard

Quai Béatrix de Gâvre de la rue Magenta à l’allée Guinebretière

Quai Sadi Carnot

Allée de Cambrai

Rue de Strasbourg

Parking de l’allée du Vieux Saint Louis

Parkings de l’Hôtel de Ville (Cours Clémenceau et Médaille Militaire)

Prenez vos précautions et venez le plus possible à pied pour participer aux festivités ou voir le festival.