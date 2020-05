Carte définitive du déconfinement : l'Indre et le Cher passent au vert

La Carte définitive du déconfinement a été publié. Comme annoncé par le directeur de l'ARS Centre-Val-de-Loire , l'Indre et le Cher y figurent finalement en Vert et pourront donc profiter des conditions les plus favorables du déconfinement notamment une réouverture dès le 11 mai des parcs et jardins

Le Premier Ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran ont présenté la carte définitive du déconfinement !

Fini le Orange, les départements français n'apparaissent plus qu'en rouge ou Vert et pour le Berry ça donne du vert ! Après plus d'une semaine d'incertitude, les départements de l'Indre et du Cher ont donc basculé du bon côté.

Ouverture parcs et jardins et réouverture plus précoce des collèges

Ce classement qui tient compte de 3 indicateurs, la circulation du virus, la tension des services de réanimation et la capacité de dépistage, permettra aux départements berrichons de bénéficier des conditions de déconfinement plus favorables.

Celà permettra notamment la réouverture au public, dès lundi 11 mai des Parcs et Jardins et une réouverture prochaine des collèges dès le 18 mai.

Olivier Véran et Edouard Philippe ont cependant fortement insisté sur le respect des mesures barrières et de la distanciation sociale et plus spécialement pour les personnes à risque