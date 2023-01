CARTE - Des habitants de 19 communes de Dordogne vont payer pour financer la LGV

Des habitants de 19 communes de Dordogne vont payer une taxe en plus pour financer la suite de la LGV depuis Bordeaux. Il s'agit de 19 communes qui figurent parmi les 2.340 de Nouvelle-Aquitaine concernées par le "grand projet ferroviaire du Sud-Ouest". Toutes ces communes situées depuis la mairie "à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse". La liste officielle a été publiée au journal officiel ce 1er janvier 2023 .

Quelles communes concernées en Dordogne ?

Sont donc concernées en Dordogne, les communes de Bourgnac, Carsac-de-Gurson, Lamothe-Montravel, Lèches, Ménesplet, Minzac, Montperoux, Montpon-Ménestérol, Moulin-Neuf, Mussidan, Pizou, Saint-Géraud-de-Corps, Saint-Martial d'Artenset, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Rémy, Saint-Sauveur-Lalande et Villefranche de Lonchat.

Qui va payer cette taxe et quand ?

Dans chaque commune concernée, seuls les propriétaires devront payer cette nouvelle taxe. Il s'agit de tous les propriétaires soumis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, mais aussi à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ainsi qu'à la cotisation foncière des entreprises.

A combien s'élève cette nouvelle taxe ?

Cette taxe devrait se compter en quelques euros de plus sur une taxe d'habitation. En novembre 2021, Renaud Lagrave, Vice président, chargé des transports à la région Nouvelle-Aquitaine estimait : "Pour un contribuable qui paie 1000 euros de taxe foncière, ça représenterait 3 euros en plus."

A quoi va servir cette taxe ?

L'argent récolté va servir à construire les lignes LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Cette taxe sur les 2.340 communes devrait rapporter 29,5 millions d'euros cette année et autour d'un milliard sur 40 ans. La construction des lignes doit être financé pour la plus grande partie par les collectivités locales, l'Etat et l'Union Européenne.