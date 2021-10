CARTE - Des hélicoptères de combat vont survoler l'Hérault de nuit dans le cadre d'un entraînement militaire

La Marine nationale et l'armée de Terre font des exercices dans les nuits du 7 au 8 et du 10 au 11 octobre avec des survols d'hélicoptères de combat à l'ouest de l'Hérault (Clermont-l'Hérault, Roujan, Bédarieux) et à l'est (Saint-Martin-de-Londres, Viols-le-Fort, Les Matelles, Valflaunès).

Pas de panique, si vous êtes réveillé par le grondement d'hélicoptères de combat, dans les nuits de jeudi à vendredi et de dimanche à lundi. Il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre ou d'une évacuation d'urgence, mais d'un exercice interarmées. Ces entraînements dans l'Hérault se font dans le cadre de l'exercice Cormoran 21 en Méditerranée, lancé le 27 septembre et qui dure jusqu'au 15 octobre. Près de 1.300 militaires de la Marine nationale et de l'armée de Terre sont engagés au total.

Survol à très basse altitude

Dans la nuit les nuits du 7 au 8 et du 10 au 11 octobre, des hélicoptères militaires vont décoller de deux bâtiments de la Marine nationale, les porte-hélicoptères amphibies Tonnerre et Mistral, au large des côte héraultaises, et vont survoler le territoire à très basse altitude. Les agglomérations de Montpellier et Béziers ne sont pas concernées. Ce sera particulièrement intense, à l'ouest du département, du côté de Clermont-l'Hérault, Roujan, et Bédarieux, et à l'est, au-dessus de près de Saint-Martin-de-Londres, Viols-le-Fort, Les Matelles, et Valflaunès.

Au total, il y aura 24 hélicoptères de combat pour cet exercice, accompagnés de bâtiments d'escorte et de ravitaillement. Il y aura aussi des exercices militaires sur la terre ferme, avec le déploiement de 60 soldats et 25 véhicules, toujours sur ces deux zones. L'objectif est de simuler des combats de haute intensité et de nuit.