Manifestation lorraine de "gilets jaunes" : des rues interdites aux manifestants à Epinal dans les Vosges

Lorraine, France

La préfecture des Vosges annonce qu'elle interdit "dans certaines rues "du centre-ville d'Epinal "manifestation et rassemblement des "gilets jaunes" ce samedi 26 octobre en début d'après-midi. Un appel régional a été lancé sur les réseaux sociaux pour ce week-end, une manifestation déclarée et dont l'itinéraire est connu. Dans un communiqué, les autorités écrivent "compte tenu des évènements graves qui se sont produits lors de précédents rassemblements régionaux à Epinal, à savoir des violences et voies de fait à l'encontre des forces de l'ordre, des dégradations de biens publics ou privés, ou encore des incendies volontaires et afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, toute manifestation est interdite dans certaines rues de la ville" .

Le périmètre est délimité par les rues suivantes:

Rue entre les 2 Portes • Place des Vieux Moulins • Rue Irène Joliot Curie • Quai Colonel Serot • Passerelle Bir. Hakeim (passerelle comprise) • Place Clémenceau (place comprise) • Rue de la Chipotte (rue comprise) • Rue du Maréchal Lyautey (rue comprise) • Place des 4 Nations (place comprise) • Quai des Bons Enfants (quai compris) • Rue Georges de La Tour (rue comprise) • Place Lagarde (place comprise) • Parc du Cours (rive de la Moselle comprise) • Avenue de Provence jusqu’à la jonction avec la rue de la Préfecture • Rue de la Préfecture (rue comprise) • Rue Aristide Briand (y compris la partie située entre les intersections avec les rues de la Préfecture et Thiers) • Rond point Rue Aristide Briand-Rue d’Ambrail • Rue d’Ambrail • Rue de l’Abbé Friesenhauser • Rue de la Maix • Rond point Rue de la Maix-Rue entre les 2 Portes

La préfecture des Vosges rappelle que si des manifestants pénètrent dans le périmètre interdit, ils encourent une amende de 135 euros. Le préfet "en appelle à la responsabilité de tous et recommande à chacun d'adopter un comportement apaisé".