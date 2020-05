Carte du déconfinement : le département du Loiret classé en vert

Ce jeudi, le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé le plan de déconfinement de la France à partir du 11 mai. Et le ministre de la santé a dévoilé la carte avec les couleurs des départements : le Loiret est classé vert, parce que l'épidémie de coronavirus y est moins forte désormais.

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a dévoilé, ce jeudi après-midi, aux côtés du Premier ministtre Edouard Philippe, la carte du déconfinement de la France qui va débuter le 11 mai. Le Loiret est classé en vert, ce qui signifie que le déconfinement y sera un peu plus "large" que dans les départements rouges.

Trois critères

Motifs : la circulation du virus y est désormais peu active (pour ce critère, le Loiret est en vert), et la saturation hospitalière est moindre, même si le Loiret est encore en orange dans ce critère (le nombre de cas en réanimation diminue toutefois de jour en jour). Concernant la capacité à effectuer des tests virologiques, le Loiret, comme l'ensemble de la France métropolitaine, est en vert.

Carte du déconfinement le 7 mai 2020 © Visactu - Visactu

La synthèse de ces trois indicateurs fait que le Loiret, qui était en orange depuis le 30 avril, est classé en vert, comme l'ensemble du Centre Val de Loire. Cela confirme ce qu'expliquait le directeur de l'agence régionale de santé ce jeudi matin sur France Bleu. Notre région ayant été moins touchée que le Grand Est et la région parisienne par l'épidémie, même si le bilan, à ce jour, est de 779 morts en Centre Val-de-Loire.

En revanche, l'Ile-de-France, la Bourgogne Franche-Comté, régions limitrophes du Loiret, sont classés en rouge, tout comme le Grand-Est, les Hauts-de-France et Mayotte.

Ça change quoi, le vert ?

Ce classement en vert signifie que les jardins et parcs du Loiret vont pouvoir rouvrir à partir du lundi 11 mai, et que les collèges pourront de nouveau accueillir des élèves à partir du 18 mai (les 6èmes et les 5èmes, avait indiqué la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours mercredi).