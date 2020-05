Carte du déconfinement : le rouge "stigmatise" Strasbourg, selon son maire

Dans un courrier, daté du jeudi 14 mai (à lire ci-dessous), Roland Ries, le maire de Strasbourg, interpelle le ministre de la Santé, Olivier Véran sur la classification des zones rouges et vertes. "Je crains que l'attribution de cette couleur, rouge de surcroît - comme s'il s'agissait d'un blâme - ne porte préjudice à l'image et à l'attractivité de la ville", écrit le maire. Il rappelle que "pour ce qui concerne la circulation du virus et du système local de tests pour la détection des cas contact, nous sommes classés en vert".

Inquiétude pour la relance économique

Le maire de Strasbourg appelle donc le ministre de la Santé à "renoncer à cette modalité de classement qui stigmatise notre Ville et avec elle toute une moitié du pays". En ligne de mire : la relance économique. Elle "doit se faire sans entrave", assène l'édile. "Strasbourg, ville bimillénaire dont la Grande Île est classée au patrimoine mondial de l'Unesco aura plus que jamais besoin de s'appuyer sur son patrimoine et sur l'art de vivre qui la caractérisent pour relancer le tourisme, l’hôtellerie-restauration et l'activité culturelle qui font sa réputation".

On a l'impression d'être à Koh Lanta" - Jean Rottner, président de la région Grand Est

En début de semaine, le président de la région Grand Est, Jean Rottner, avait déjà pesté contre le choix des couleurs. "Il n’y a pas deux France, rouge ou verte, il y a une France qui doit faire face à l’épidémie", avait-il assuré sur BFMTV. "On a l'impression d'être à Koh Lanta, avec une ligne de démarcation entre les rouges et les verts".