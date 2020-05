La nouvelle carte du déconfinement dévoilée par le Ministère des Solidarités et de la Santé reste la même pour le Berry : du orange dans l'Indre comme dans le Cher, à deux jours de la carte définitive.

Carte du déconfinement : pas de changement pour l'Indre et le Cher qui restent en orange

L'Indre et le Cher restent en orange sur la nouvelle carte du déconfinement dévoilée ce mardi par le Ministère des solidarités et de la Santé. Cette carte permet de faire le point chaque jour sur la situation sanitaire de chaque département face à l'épidémie.

Notez que rien n'est joué encore pour nos deux départements. Une carte définitive sera arrêtée jeudi, elle déterminera les conditions du déconfinement prévu le 11 mai. Il n'y aura plus de orange, mais seulement du vert pour des conditions plus souples, ou du rouge pour des conditions plus strictes.