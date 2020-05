La Savoie et la Haute-Savoie sont désormais classées en vert dans la carte nationale présentée ce jeudi après-midi par l'exécutif.

Carte du déconfinement : Savoie et Haute-Savoie sont en vert

La carte nationale du déconfinement, dans sa version définitive, vient d'être dévoilée ce jeudi après-midi par Edouard Philippe. La Savoie et la Haute-Savoie apparaissent en vert, après avoir fait partie des départements classés en orange pendant plusieurs jours.

Cette carte détermine comment sera organisé le début du déconfinement à partir de lundi prochain 11 mai et jusqu'au 2 juin.

Cette carte est une synthèse de trois critères : la dynamique de l'épidémie liée au coronavirus sur le territoire français, la tension dans les services de réanimation, la capacité des départements à tester les personnes qui pourraient être touchées et à tracer les contacts (les personnes qui auraient été en lien avec des personnes contaminées).

Voici la carte définitive de ce jeudi 7 mai © Visactu - Visactu

VERT pour deux critères sur trois

Savoie et Haute Savoie sont classées en VERT sur le critère de circulation du virus (moins de 6% des patients aux Urgences sont des cas suspects de Covi-19) et sur le critère de capacité à fournir des tests virologiques. Les deux départements sont en revanche classés en ORANGE en ce qui concerne la "capacité sanitaire", c'est à dire les places en réanimation. Il reste en Savoie et Haute-Savoie que les places en réanimation sont occupées à + de 60% par des cas Covid-19.

Le 28 avril dernier, Edouard Philippe précisait la différence entre les départements en "vert" ou ceux en "rouge". Le déconfinement sera différencié le 11 mai entre ces départements. Dans les départements en "vert", le déconfinement sera appliqué largement, et dans ceux en "rouge", il prendra une forme plus stricte.